В бухте Золотой Рог расформирован парадный строй кораблей Тихоокеанского флота ко Дню ВМФ

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 27 luglio 2020

27.07.2020 (04:40)

Во Владивостоке, в акватории бухты Золотой Рог завершено расформирование парадного строя кораблей ТОФ, который выставлялся для празднования Дня Военно-Морского Флота России. Все боевые корабли уже поставлены к штатным причалам в пунктах базирования.

Для выполнения буксирных работ движение плавсредств в районе Золотого моста и набережной Цесаревича было временно ограничено. Безопасность проведения технических работ обеспечивали 4 буксира отряда вспомогательных судов ТОФ, противодиверсионные катера и быстроходные лодки.

В течении двух ближайших дней килекторное судно ТОФ демонтирует 16 комплектов рейдового оборудования, выставленного для проведения парада, после чего навигация в бухте Золотой Рог будет осуществляется в обычном режиме.

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