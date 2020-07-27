lunedì, Luglio 27, 2020
Breaking News

ELEVEN ARRESTED LINKED WITH ILLEGALLY FACILITATING CHANNEL CROSSINGS

COVID, SALVINI: SBARCHI SENZA SOSTA E IMMIGRATI IN FUGA DAI CENTRI. L’ITALIA…

RUSSIA,MINISTRO DELLA SANITà MIKHAIL MURASHKO: LA VACCINAZIONE CONTRO COVID-19 SARà FACOLTATIVA

REPUBBLICA POPOLARE DI DONECK O RPD, GENERALE DENIS SINENKOV, CAPO DIPARTIMENTO DELLA…

SCUOLA: SCHIFANI (FI), CASELLATI ANDREBBE RINGRAZIATA DA TUTTI

TERREMOTO DI MAGNITUDO 6,3 COLPISCE LE ISOLE SANDWICH DEL SUD

CONFESSA IL RESPONSABILE DEL ROGO DELLA CATTEDRALE DI NANTES

SOMALIA: STATEMENT BY THE HIGH REPRESENTATIVE/VICE-PRESIDENT JOSEP BORRELL ON THE RECENT DEVELOPMENTS…

30TH ANNIVERSARY OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT

30TH ANNIVERSARY OF THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT

Agenparl

В бухте Золотой Рог расформирован парадный строй кораблей Тихоокеанского флота ко Дню ВМФ

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 27 luglio 2020

27.07.2020 (04:40)

Во Владивостоке, в акватории бухты Золотой Рог завершено расформирование парадного строя кораблей ТОФ, который выставлялся для празднования Дня Военно-Морского Флота России. Все боевые корабли уже поставлены к штатным причалам в пунктах базирования.

Для выполнения буксирных работ движение плавсредств в районе Золотого моста и набережной Цесаревича было временно ограничено. Безопасность проведения технических работ обеспечивали 4 буксира отряда вспомогательных судов ТОФ, противодиверсионные катера и быстроходные лодки.

В течении двух ближайших дней килекторное судно ТОФ демонтирует 16 комплектов рейдового оборудования, выставленного для проведения парада, после чего навигация в бухте Золотой Рог будет осуществляется в обычном режиме.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304067@egNews

Post collegati

В бухте Золотой Рог расформирован парадный строй кораблей Тихоокеанского флота ко Дню ВМФ

Redazione

В Дагестане артиллеристы Каспийской флотилии дали салют в честь Дня Военно-Морского Флота России

Redazione

В Китайской Народной Республике почтили память советских воинов, погибших на территории Китая

Redazione

Творческие коллективы Западного военного округа поздравили с Днем ВМФ жителей и гостей Санкт-Петербурга

Redazione

Парашютисты поискового командного отряда ЦВО отмечают профессиональный праздник

Redazione

Праздничный салют в честь Дня Военно-Морского Флота прошел во Владивостоке

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More