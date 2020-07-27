В бухте Золотой Рог расформирован парадный строй кораблей Тихоокеанского флота ко Дню ВМФ

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 27 luglio 2020
27.07.2020 (04:40)
Во Владивостоке, в акватории бухты Золотой Рог завершено расформирование парадного строя кораблей ТОФ, который выставлялся для празднования Дня Военно-Морского Флота России. Все боевые корабли уже поставлены к штатным причалам в пунктах базирования.
Для выполнения буксирных работ движение плавсредств в районе Золотого моста и набережной Цесаревича было временно ограничено. Безопасность проведения технических работ обеспечивали 4 буксира отряда вспомогательных судов ТОФ, противодиверсионные катера и быстроходные лодки.
В течении двух ближайших дней килекторное судно ТОФ демонтирует 16 комплектов рейдового оборудования, выставленного для проведения парада, после чего навигация в бухте Золотой Рог будет осуществляется в обычном режиме.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304067@egNews