В Бурятии экипажи боевых машин пехоты ВВО готовятся к проведению второго отборочного этапа конкурса «Суворовский натиск»

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021

08.02.2021 (08:45)

На полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, военнослужащие мотострелкового и танкового соединений общевойскового объединения готовятся к проведению второго отборочного этапа конкурса «Суворовский натиск», который входит в программу армейских международных игр «АрМИ-2021».

Одной из особенностей подготовки к участию в конкурсах стало совместное применение беспилотных летательных аппаратов, которые будут координировать с воздуха действия экипажей.

В ходе проведения первого этапа экипажи БМП-2 в составе подразделений состязались в мастерстве владения техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из штатного вооружения, в том числе при стрельбе с хода на различных дистанциях.

В программу второго этапа конкурса включено прохождение индивидуальной гонки, в ходе которой экипажи пройдут 4 больших круга с выполнением огневых упражнений из штатной 30 мм пушки, ПТУР и спаренного пулемета ПКТ, а также эстафеты, в ходе которой экипажи пройдут 3 средних круга с выполнением стрельб из ПКТ и 30 мм пушки с короткими остановками на огневых рубежах.

Начало второго отборочного этапа конкурса «Суворовский натиск» пройдет в середине февраля текущего года.

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