В Бурятии расчеты самоходных гаубиц уничтожили опорные пункты условных террористов

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (08:59)

В Республике Бурятия на одном полигонов военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), уничтожили условные пункты управления и склады с вооружением вероятного противника.

Боевые стрельбы выполнялись расчетами самоходных гаубиц в составе двух подразделений при взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов комплекса «Орлан-10».

В ходе стрельбы расчеты артиллерийских орудий также выполнили тактический прием «сползание огня».

Применение новейшего тактического приема позволило переносить огонь, в ходе стрельбы, от переднего края обороны «террористов» в их тыл с минимальными интервалами и таким образом нанести максимальные потери.

Помимо этого, была проведена разведка целей с использованием современных станций и комплексов звукометрической артиллерийской разведки.

Особое внимание было уделено организации связи и всестороннего взаимодействия в системе управления батарея-дивизион.

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