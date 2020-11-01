В Бурятии прошла акция памяти Героя России матроса Алдара Цыденжапова

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01.11.2020 (07:46)

В Республике Бурятия прошла акция памяти Героя России матроса Алдара Батовича Цыденжапова. Помимо митинга и возложения венков участникам акции было предложено написать письма матросам из Бурятии, которые будут проходить службу на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Эта акция стартовала в конце сентября и приурочена к 10-летию подвига матроса.

За месяц в мероприятии приняло участие несколько сотен людей со всей республики, в том числе военнослужащие ВВО, проходящие службу на территории Бурятии. В адрес экипажа пришли тёплые и душевные письма – стихотворения, пожелания, открытки, рисунки. Их писали с благодарностью и добрыми пожеланиями школьники, люди старшего поколения, волонтёры и ветераны Вооруженных сил.

По лучшим письмам сняты видеоролики с участием артистов Государственного русского драматического театра имени Бестужева и Молодёжного художественного театра Улан-Удэ.

Справочно:

Уроженец посёлка Агинское Алдар Цыденжапов погиб 28 сентября 2010 года, пожертвовав собой для спасения сослуживцев. 19-летний матрос Тихоокеанского флота погиб во время несения службы на эсминце «Быстрый». Умер от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в машинном отделении. Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек.В ноябре 2010 году Алдару Цыденжапову посмертно присвоили звание Героя России.

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