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Agenparl

В Бурятии проходит полевой выход войск ПВО ВВО

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, ven 07 agosto 2020

07.08.2020 (04:50)

На полигоне Телемба, дислоцированном на территории Республики Бурятия, проходит полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны Восточного военного округа. Комплексные тактико-специальные занятия проводятся под общим руководством начальника войск ПВО объединения.

Полевой выход проводится в три этапа и завершится выполнением упражнений контрольных стрельб в составе подразделений зенитными ракетными комплексами «Тор», «Бук», «Стрела», «Шилка» и переносными зенитными ракетными комплексами «Игла».

На первом этапе будут отработаны вопросы совершения марша комбинированным способом, оборудование полевого лагеря, а также всестороннего обеспечения войск.

В течение двух месяцев совершенствования профессиональной выучки личного состава будут проведены тренировки по управлению подразделениями. Также, будут отработаны задачи по защите группировок войск от ударов условного противника крылатыми ракетами, беспилотных летательных аппаратов.

На завершающем этапе полевого выхода состоятся тактические учения с боевой стрельбой из штатного вооружения.

В мероприятиях принимает участие более 400 военнослужащих и задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12305834@egNews

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