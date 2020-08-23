В Бресте дан старт трем конкурсам Армейских международных игр

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (16:31)

Сегодня в Республике Беларусь на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» состоялась торжественная церемония открытия международных конкурсов «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и «Уверенный прием», в которых примут участие команды из семи стран.

В торжественных мероприятиях приняли участие команды стран-участниц конкурсов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Александр Вольфович, командующий Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко, военнослужащие Брестского гарнизона и приглашенные гости. Вооруженные Силы Российской Федерации на церемонии открытия представлял заместитель начальника главного управления связи ВС РФ, генерал-майор Александр Рубис.

В своем выступлении генерал-майор А. Вольфович выразил уверенность в том, что участие в Армейских играх позволит укрепить доверие между вооруженными силами и внести весомый вклад в обеспечении международной безопасности.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к мемориалу погибшим защитникам Брестской крепости и почтили их память минутой молчания.

Российские военнослужащие представлены во всех трех конкурсах, проводимых в Республике Беларусь.

Российскую команду на международных соревнованиях мастеров меткой стрельбы представят победители всеармейского этапа конкурса – курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского из Благовещенска, а также военнослужащие Восточного военного округа. Кроме того, на внеконкурсной основе в международных соревнованиях лучших снайперов принимают участие команды ДОСААФ России и еще женская команда снайперов Республики Беларусь.

На состязаниях среди групп спецназа Россию будут представлять десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

В состав российской команды связистов вошли представителей видов и родов войск, Западного военного округа, а также курсанты Военной академии связи имени С.М. Буденного.

Международные соревнования «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и пройдут на базе полигона «Брестский» 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, конкурс «Уверенный прием» в г. Минске и продлятся до 5 сентября.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309172@egNews