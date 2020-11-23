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Agenparl

В Артеме военнослужащие Восточного военного округа развернули полевые кухни и пункты обогрева для жителей города

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 23 novembre 2020

23.11.2020 (06:50)

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа оказывают помощь населению города Артема в ликвидации последствий мощного циклона, который принес в Приморский край ледяной дождь, сильный ветер и снегопады.

Накануне подразделения инженерного саперного полка расчистили территорию городского парка культуры и отдыха, откуда было вывезено 4 машины стволов и веток поврежденных деревьев.

Сегодня личный состав полка продолжит работы по опилке поврежденных деревьев, очистке тротуаров и дорог. Для этих целей выделено 5 единиц техники и 30 военнослужащих со специальным инвентарём.

Силами соединения управления, в черте города развёрнуты две армейские палатки М-30 с печным отоплением, для обогрева гражданского населения. К настоящему времени пункт обогрева принял более 200 человек.

На улицах Фрунзе и Кирова функционируют две полевые кухни КП-130, которые обеспечивают жителей горячим питанием в районах, где есть перебои с подачей воды и электричества.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12326123@egNews

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