В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в летнем периоде обучения возрастёт интенсивность полётов авиации

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 04 maggio 2020

04.05.2020 (06:02)

Количество полётов штурмовой, военно-транспортной, истребительной и армейской авиации в летнем периоде обучения армии ВВС и ПВО ВВО будет увеличено.

Это связано не только с выполнением задач боевой подготовки в повседневной деятельности войск и сил округа, но и с проведением мониторинговых полетов на разведку лесопожарной обстановки на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Кроме того, в связи с выпуском лейтенантов из военных ВУЗов ВВС и пополнением ими рядов лётного состава соединений и воинских частей объединения, проведение полётов молодыми лётчиками требует более тщательной подготовки, а её качество напрямую зависит от часов налёта.

Не менее важной составляющей боевой подготовки является повышение лётным составом квалификационных разрядов, характеризующих уровень мастерства лётчиков.

Повышение интенсивности полётов повысит качество натренированности лётного состава.

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