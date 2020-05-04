lunedì, Maggio 4, 2020
Breaking News

IL PAPA: CI SIA PACE NELLE FAMIGLIE IN QUESTO TEMPO DI QUARANTENA

PRESS RELEASE: PM: ‘IT’S HUMANITY AGAINST THE VIRUS’

CONCURSO DE CóMIC Y NOVELA GRáFICA EUROPA COOPERA 2020:  EL SALVADOR EN…

CONCURSO DE CóMIC: SUPERCIPOTES CONTRA EL COVID-19

IX FESTIVAL DE CINE EUROPEO, EDICIóN #DESDECASA

GUIDANCE: SLIDES AND DATASETS TO ACCOMPANY CORONAVIRUS PRESS CONFERENCE: 3 MAY 2020

REPATRIATION FLIGHTS OF THE SLOVAK REPUBLIC FROM LEBANON AND IRAQ – AN…

CORONAVIRUS, DISTANZE TRA LA MAGGIORANZA SU DL MAGGIO

COMUNICATO STAMPA DEL SEN LUIGI VITALI.

IL PAPA INCORAGGIA LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE PER SCONFIGGERE IL VIRUS

Agenparl

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в летнем периоде обучения возрастёт интенсивность полётов авиации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 04 maggio 2020

04.05.2020 (06:02)

Количество полётов штурмовой,  военно-транспортной,  истребительной и армейской авиации в летнем периоде обучения армии ВВС и ПВО ВВО будет увеличено.

Это связано не только с выполнением задач боевой подготовки в повседневной деятельности войск и сил округа,  но и с проведением мониторинговых полетов на разведку лесопожарной обстановки  на  территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Кроме того, в связи с выпуском лейтенантов из военных ВУЗов ВВС и пополнением ими рядов лётного состава соединений и воинских частей объединения, проведение полётов молодыми лётчиками требует более тщательной подготовки,  а её качество напрямую зависит от часов налёта.

Не менее важной составляющей боевой подготовки является повышение лётным составом квалификационных разрядов, характеризующих уровень мастерства лётчиков.

Повышение интенсивности полётов повысит качество натренированности лётного состава.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12290180@egNews

Post collegati

Военнослужащие ВВО в Бурятии восстановили памятник Героям Великой Отечественной войны

Redazione

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в летнем периоде обучения возрастёт интенсивность полётов авиации

Redazione

В День Победы во Владивостоке будет дан праздничный артиллерийский салют

Redazione

Курсанты Дальневосточного ВОКУ вырастят «Сад памяти» у стен училища

Redazione

В Доме офицеров Самарского гарнизона состоится онлайн-концерт, посвященный Дню Победы

Redazione

Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в акции «Почта Победы»

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More