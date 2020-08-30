В Армении определился лучший «Атлет» в международном конкурсе «Воин мира» АрМИ-2020

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020

30.08.2020 (20:00)

На военно-спортивном комплексе и горном полигоне г. Иджеван (Тавушская область) минобороны Армении завершился военно-профессиональный этап «Атлет» в рамках армейских международных игр АрМИ-2020 сдачей военно-спортивных упражнений.

Состязания проводились по военно-спортивному пятиборью на маршруте, протяженностью 1,5-2 км по пересеченной горно-лесистой местности с метанием ножей и ручных гранат на точность и дальность, стрельбе из автомата Калашникова по трем целям на дальности 150, 250 и 300 метров по фронту.

После подведения итогов военно-спортивных состязаний этапа «Атлет» среди мужчин и женщин команда из России одержала победу, на втором месте команда из Республики Беларусь, на третьем месте спортсмены из Армении.

По результатам проведенных этапов «Кавалер» («Сударыня»), «Профессионал», «Эрудит» и «Атлет» лидирующее место занимают военнослужащие из России, на втором месте с небольшим отрывом от лидеров, команда Армении и третье место в почетном списке участников занимает команда Республики Беларусь.

Следующий завершающий этап по огневой подготовке «Снайпер» международного конкурса «Воин Мира» будет проводиться 31 августа на горном полигоне г. Иджеван (Тавушская область) минобороны Армении.

В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих «Воин Мира» принимают участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия. Каждая команда представлена 4-мя военнослужащими, в том числе – одна женщина.

Конкурс АрМИ в Армении проводится с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311240@egNews