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Agenparl

В армейском корпусе Черноморского флота прошел учебно-методический сбор с командирами подразделений

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 27 giugno 2020

27.06.2020 (13:30)

В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прошел учебно-методический сбор с командирами батальонов.

Основной целью сбора стала проверка профессионального мастерства каждого командира и повышение уровня их методической подготовки.

Офицерам были показаны передовые методики организации занятий по различным предметам боевой подготовки, в том числе по огневой, тактической и специальной, а также по вождению боевых машин.

На заключительном этапе командирского сбора было проведено показное занятие с мотострелковым подразделением по выходу боевых машин из парка техники и выдвижению в район выполнения задач.

К сбору под руководством командира объединения генерал-лейтенанта Константина Касторнова было привлечено более 50 офицеров командного состава.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299324@egNews

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