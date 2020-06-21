В армейском корпусе Черноморского флота военнослужащие весеннего призыва 2020 года приведены к Военной присяге

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 21 giugno 2020
21.06.2020 (09:00)
В соединении береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) к военной присяге приведено свыше 150 военнослужащих из числа молодого пополнения, прибывшего для прохождения военной службы в ходе весеннего призыва 2020 года.
Военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.
В соединении это первые военнослужащие весеннего призыва 2020 года, которые были призваны в условиях проведения в воинских частях комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Все военнослужащие прошли обязательный двухнедельный карантин, прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции, обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Также в связи с ограничительными мерами ритуал приведения к Военной присяге прошел без участия родственников военнослужащих.
После приведения к Военной присяге пополнение будет распределено в соединения и воинские части армейского корпуса ЧФ с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12298253@egNews