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Agenparl

В армейском корпусе ВВО на Сахалине состоялась совместная тренировка подразделений антитеррора и РХБ защиты

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 10 agosto 2020

10.08.2020 (06:21)

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине проведена совместная тренировка подразделений антитеррора и радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты по отражению нападения условных террористов на объект воинской части с применением отравляющих веществ.

При получении сигнала об атаке на объект военнослужащие отработали задачи по отражению нападения условного незаконного вооруженного формирования, применившего отравляющие вещества.

Военнослужащие подразделения антитеррора в средствах индивидуальной защиты блокировали условных террористов. С помощью модернизированного комплекта приспособлений отбора проб  были взяты пробы воды, воздуха и почвы для исследований.

Исследование образцов осуществлялось с помощью подвижной лаборатории (ЛСБА-1), способной выполнять эпидемиологическое обследование очагов инфекционных заболеваний и проведение оздоровительных мероприятий в полевых условиях.

На тренировку было привлечено более 50 военнослужащих, и задействовано около десяти единиц военной техники, в том числе мобильная лаборатория.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306224@egNews

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