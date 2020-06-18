giovedì, Giugno 18, 2020
Breaking News

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO’S MEETING WITH CHINESE COMMUNIST PARTY POLITBURO MEMBER YANG…

SECRETARY MICHAEL R. POMPEO’S MEETING WITH CHINESE COMMUNIST PARTY POLITBURO MEMBER YANG…

PRESS RELEASE: FRENCH RESISTANCE FIGHTERS AWARDED HONORARY MBES: 18 JUNE 2020

MERCOLEDì 17 GIUGNO 2020 – 230ª SEDUTA PUBBLICA

UNITED STATES AND CANADA FORGE AHEAD ON CRITICAL MINERALS COOPERATION

UNITED STATES AND CANADA FORGE AHEAD ON CRITICAL MINERALS COOPERATION

TELEPHONE CONVERSATION OF MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF BELARUS V.MAKEI WITH EUROPEAN…

GOVERNMENT AGREES TO EASE RESTRICTIONS ON GATHERINGS, OPERATIONS OF FOOD AND BEVERAGE…

CENTRO ASTALLI, MIGRAZIONI. RUFFINI: LA NOSTRA IDENTITà è LA FRATELLANZA

STATE SECRETARY MARTIN KLUS RECEIVES THE AMBASSADOR OF CYPRUS NICOS NICOLAOU

Agenparl
Image default
Home » В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курилах проведено учение по РХБ защите

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курилах проведено учение по РХБ защите

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 18 giugno 2020

18.06.2020 (04:45)

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, проведено учение по РХБ защите.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие отработали действия в условиях применения условным противником оружия массового поражения. При проведении учения военнослужащие тренировались действовать по сигналам оповещения и выполняли нормативы по применению противогазов и общевойсковых защитных костюмов, отработали действия по РХБ разведке и преодолению зараженных участков местности.

Основная цель проведения учения по РХБ защите в войсковых частях в островной зоне военного округа — довести до автоматизма действия военнослужащих по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствование навыков применения средств индивидуальной защиты, а также правил работы с приборами химической разведки и дозиметрического контроля.

В ходе учения было израсходовано более 100 дымовых шашек.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297785@egNews

Post collegati

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курилах проведено учение по РХБ защите

Redazione

Противолодочные самолёты Ту-142МЗ и Ил-38 ТОФ обеспечили проведение тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке и в Приморье

Redazione

Танковое соединение ВВО в Бурятии поднято по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности

Redazione

Военные железнодорожники ЗВО в Мурманской области завершают выполнение работ по восстановлению железнодорожного сообщения Санкт-Петербург – Кола – Мурманск в связи с обрушением железнодорожного моста через реку Кола

Redazione

Маячники и военнослужащие дальних постов Северного флота на побережье Кольского полуострова проголосовали досрочно

Redazione

Более 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в первой сводной тренировке военного парада в Санкт-Петербурге

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More