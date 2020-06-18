В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курилах проведено учение по РХБ защите

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 18 giugno 2020

18.06.2020 (04:45)

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, проведено учение по РХБ защите.

В ходе мероприятия боевой подготовки военнослужащие отработали действия в условиях применения условным противником оружия массового поражения. При проведении учения военнослужащие тренировались действовать по сигналам оповещения и выполняли нормативы по применению противогазов и общевойсковых защитных костюмов, отработали действия по РХБ разведке и преодолению зараженных участков местности.

Основная цель проведения учения по РХБ защите в войсковых частях в островной зоне военного округа — довести до автоматизма действия военнослужащих по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствование навыков применения средств индивидуальной защиты, а также правил работы с приборами химической разведки и дозиметрического контроля.

В ходе учения было израсходовано более 100 дымовых шашек.

Метки: