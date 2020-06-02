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Home » В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курилах летом состоится более 5.5 тысяч боевых стрельб и практических занятий

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курилах летом состоится более 5.5 тысяч боевых стрельб и практических занятий

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mar 02 giugno 2020

02.06.2020 (06:48)

В воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курилах начался летний период обучения.

С военнослужащими будет проведено около 3 тысяч практических занятий по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения боевых машин и 2,5 тысяч практических занятий по вождению военной и специальной техники.

Этим летом на полигонах армейского корпуса пойдут полевые лагерные сборы мотострелковых, артиллерийских подразделений, войск радиационной, химической и биологической защиты, разведки, связи и инженерных войск.

Запланировано проведение полного цикла боевой учебы от одиночной подготовки солдата до батальонных тактических учений с боевой стрельбой. Большая их часть пройдет в двустороннем формате.

Основной упор в боевой подготовке подразделений будет сделан на применение новых подходов, соответствующих реалиям современного высокоманевренного боя. Военнослужащие продолжат осваивать новые образцы вооружения и техники, поступающие в воинские части армейского корпуса.

Командир армейского корпуса генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков поздравил военнослужащих и пожелал качественного выполнения возложенных на них задач.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12295386@egNews

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