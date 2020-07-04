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Home » В армейском корпусе Балтийского флота завершился месячный сбор со снайперами

В армейском корпусе Балтийского флота завершился месячный сбор со снайперами

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (19:09)

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, прошел сбор со снайперами. В общей сложности, подготовку прошли более 50 военнослужащих корпуса.

В ходе сбора, который проходил на базе воинских частей и полигонах Балтийского флота, с участниками проведены занятия по маскировке, классификации целей, корректированию огня, освоению навыков применения приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток. Всего со снайперами проведено более 30 занятий по огневой подготовке.

Главная задача прошедшего сбора – выработка у военнослужащих навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке, была успешно достигнута.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300316@egNews

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