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Home » В Амурском соединении дальней авиации проведен заключительный этап занятий по боевой готовности

В Амурском соединении дальней авиации проведен заключительный этап занятий по боевой готовности

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 30 gennaio 2021

31.01.2021 (00:30)

С личным составом управления дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированного в Амурской области, завершены тактико-строевые занятия.

Командиром авиационного соединения гвардии полковником Андреем Малышевым отмечена слаженность действий личного состава управления и подчиненных воинских частей.

Способность выполнения первоочередных мероприятий приведения в боевую готовность, а так же выполнение задач охраны и обороны, химической и биологической защиты, маскировки, противодействия беспилотным летательным аппаратам, в том числе в условиях распространения инфекционных заражений и применения условным противником биологического оружия.

Основные цели данных мероприятий достигнуты в полном объёме.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341483@egNews

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