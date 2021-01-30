В Амурском соединении дальней авиации проведен заключительный этап занятий по боевой готовности

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 30 gennaio 2021

31.01.2021 (00:30)

С личным составом управления дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированного в Амурской области, завершены тактико-строевые занятия.

Командиром авиационного соединения гвардии полковником Андреем Малышевым отмечена слаженность действий личного состава управления и подчиненных воинских частей.

Способность выполнения первоочередных мероприятий приведения в боевую готовность, а так же выполнение задач охраны и обороны, химической и биологической защиты, маскировки, противодействия беспилотным летательным аппаратам, в том числе в условиях распространения инфекционных заражений и применения условным противником биологического оружия.

Основные цели данных мероприятий достигнуты в полном объёме.

Новости по теме:

Метки: