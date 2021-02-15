В Амурском соединении дальней авиации прошла акция «Лыжня России 2021»

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 15 febbraio 2021

16.02.2021 (00:15)

Военнослужащие и члены их семей дальневосточного соединения командования дальней авиации в рамках комплексных мероприятий направленных на сплочение воинских коллективов приняли участи во всероссийской акции «Лыжня России».

Старты были организованны в нескольких номинациях. Возможность принять участие была представлена в любом возрастном диапазоне.

«Каждый год мы с однополчанами участвуем в «Лыжне России», кто-то соревнуется в забеге, кто-то активно борется за своих. Данное событие мы проводим в рамках комплексных мероприятий, посвященных сплочению воинских коллективов. Принимаю участие сам и зову всех своих родственников и друзей. Это отличный спортивный праздник, потрясающая атмосфера и высокий уровень организации для военнослужащих и членов их семей. Всегда рад пропагандировать здоровый образ жизни личным примером», – сказал заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Илья Шиханов.

Новости по теме:

Метки: