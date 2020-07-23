giovedì, Luglio 23, 2020
Breaking News

SENATO DELLA REPUBBLICA – AUDIZIONE DI UNA DOCENTE UNIVERSITARIA ESPERTA PSICOLOGA E…

SENATO DELLA REPUBBLICA – MOZIONI NN. 257, 261, 265, 271 E 274…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 319 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 316 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 278 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 317 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DELL’UNIONE EUROPEA N. COM(2020) 320 DEFINITIVO –…

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE N.…

SENATO DELLA REPUBBLICA – SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE IL RIPARTO DELLO…

SENATO DELLA REPUBBLICA – SULLA VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – XVIII…

Agenparl

В Амурской области специалисты ФГКУ «Востокрегионжильё» значительно увеличили темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, gio 23 luglio 2020

23.07.2020 (06:30)

В Амурской области сотрудники отдела ФГКУ «Востокрегионжильё» Минобороны России увеличили темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем. Дистанционная работа, в условиях действия карантинных ограничений, позволила с начала года обеспечить служебным жильем на 15% больше военных семей, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за первых шесть месяцев текущего года служебное жилье получило 225 семей. Нарастить показатели удалось благодаря уменьшению сроков рассмотрения документов, привлечению к сбору информации представителей воинских частей.

Ожидающим получение служебной квартиры выплачивается компенсация расходов за поднайм жилых помещений. Обеспечение жильем военнослужащих во время службы является основным направлением работы специалистов отдела.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12303454@egNews

Post collegati

В Амурской области специалисты ФГКУ «Востокрегионжильё» значительно увеличили темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем

Redazione

В Подмосковье завершаются сборы с операторами многофункционального робототехнического комплекса разминирования «Уран-6»

Redazione

Подразделения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, совершив марш на штатной технике, вышли в указанный район и приступили к подготовке форсирования водной преграды

Redazione

В Приэльбрусье состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо»

Redazione

На аэродромах “Иваново-Северный” и “Дубровичи” стартовал второй этап масштабного командно-штабного учения с группировкой Воздушно-десантных войск

Redazione

Выездная комиссия РВСН продолжает работу в Ростовской области

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More