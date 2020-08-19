mercoledì, Agosto 19, 2020
Breaking News

MARTEDì 18 AGOSTO 2020 – 250ª SEDUTA PUBBLICA

PRESS AND INFORMATION OFFICER (CULTURAL AFFAIRS) IN THE PRESS AND PUBLIC DIPLOMACY…

STATEMENT BY SECRETARY MICHAEL R. POMPEO

SECRETARY POMPEO’S PHONE CALL WITH MAURITANIAN PRESIDENT GHAZOUANI

STATEMENT BY SECRETARY MICHAEL R. POMPEO

SECRETARY POMPEO’S PHONE CALL WITH MAURITANIAN PRESIDENT GHAZOUANI

COVID, TRE NUOVI CASI INDIVIDUATI ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO

AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES OPERATION RESULTS

SECRETARY POMPEOS CALL WITH GERMAN FOREIGN MINISTER MAAS

SECRETARY POMPEOS CALL WITH GERMAN FOREIGN MINISTER MAAS

Agenparl

В Амурской области специалисты МТО ВВО провели массовую заправку боевой техники в полевых условиях

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 19 agosto 2020
19.08.2020 (04:28)

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО), дислоцированного в Амурской области, отработали новый способ массовой заправки военной техники на марше, позволяющий в несколько раз сократить время на производство работ.

На Белогорском полигоне в ходе учения с соединением материально-технического обеспечения отработана новая схема по заправке автомобильного и гусеничного транспорта в полевых условиях. Новый способ основан на использовании современных средств подвоза и кратковременного хранения топлива.

В ходе учения специалисты МТО оборудовали район массовой заправки. Подразделения в полном составе одновременно по десять машин производили заправку колесной и гусеничной техники. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения на полевом пункте заправки более чем в два раза.

На район массовой заправки несколько раз было совершено нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, которое успешно отразили подразделения охраны. Прикрытие района с воздуха осуществляли подразделения противовоздушной обороны.

В мероприятиях приняли участие около 700 военнослужащих и было задействовано более 150 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Автозаправочная станция устанавливается на автомобиле КамАЗ-63501 «Мустанг», имеющего колесную базу 8х8. Она способна преодолевать брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Одной из особенностей данного образца является специальное полимерное самозатягивающееся покрытие емкости, предотвращающее вытекание топлива после попадания пуль калибра 7,62-мм.

Новая техника отвечает всем требованиям обеспечения войск в современной войне. Технические характеристики позволяют эксплуатировать технику во всех климатических зонах Дальнего Востока.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308030@egNews

Post collegati

В Амурской области специалисты МТО ВВО провели массовую заправку боевой техники в полевых условиях

Redazione

В ДВОКУ создана уникальная мишенная обстановка и система объективного контроля для проведения конкурса АрМИ «Суворовский натиск»

Redazione

Спасательные силы ТОФ на Камчатке в ходе учения отработали оказание помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте

Redazione

Военнослужащие из Лаосской Народно-Демократической Республики провели в Костроме тренировку по экстремальному вождению машин

Redazione

До конца августа в Твери будет сдан новый городок Суворовского училища

Redazione

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» Главное военно-медицинское управление Минобороны России продемонстрирует новую экспозицию

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More