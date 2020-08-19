В Амурской области специалисты МТО ВВО провели массовую заправку боевой техники в полевых условиях

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19.08.2020 (04:28)

Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО), дислоцированного в Амурской области, отработали новый способ массовой заправки военной техники на марше, позволяющий в несколько раз сократить время на производство работ.

На Белогорском полигоне в ходе учения с соединением материально-технического обеспечения отработана новая схема по заправке автомобильного и гусеничного транспорта в полевых условиях. Новый способ основан на использовании современных средств подвоза и кратковременного хранения топлива.

В ходе учения специалисты МТО оборудовали район массовой заправки. Подразделения в полном составе одновременно по десять машин производили заправку колесной и гусеничной техники. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения на полевом пункте заправки более чем в два раза.

На район массовой заправки несколько раз было совершено нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, которое успешно отразили подразделения охраны. Прикрытие района с воздуха осуществляли подразделения противовоздушной обороны.

В мероприятиях приняли участие около 700 военнослужащих и было задействовано более 150 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Автозаправочная станция устанавливается на автомобиле КамАЗ-63501 «Мустанг», имеющего колесную базу 8х8. Она способна преодолевать брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Одной из особенностей данного образца является специальное полимерное самозатягивающееся покрытие емкости, предотвращающее вытекание топлива после попадания пуль калибра 7,62-мм.

Новая техника отвечает всем требованиям обеспечения войск в современной войне. Технические характеристики позволяют эксплуатировать технику во всех климатических зонах Дальнего Востока.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308030@egNews