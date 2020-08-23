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Agenparl

В Амурской области состоялось торжественное открытие Международного конкурса «Суворовский натиск» АрМИ-2020

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 23 agosto 2020

23.08.2020 (20:47)

На полигоне Дальневосточного ВОКУ (Амурская область) состоялось торжественное открытие Международного конкурса «Суворовский натиск». Открытие прошло одновременно с открытием ряда конкурсов Армейских международных игр – 2020 в других городах страны и за рубежом.
Перед торжественным открытием, группа парашютистов провела десантирование на площадку перед зрителями с флагом конкурса «Суворовский натиск». Далее для команд и гостей были представлены огневые и маневренные возможности современная техника Сухопутных войск. Мощные артиллерийские орудия «Гиацинт» выполнили стрельбу прямой наводкой, а маневренные БТР-82АМ и Т-72Б3М выполнили заезд с огневым поражением различных целей. Наводчики танков выполнили стрельбу из зенитных пулеметов по условной беспилотной авиации, поразив воздушные шары на разных высотах.
После показа возможностей техники состоялась церемония выхода и поднятия государственных флагов прибывших на конкурс стран. Поочередно под звуки национального гимна были подняты флаги республик Афганистан, Беларусь, Иран, Конго, Мали, Мьянмы, Российской Федерации и Экваториальной Гвинеи.
Участников международного конкурса поздравили губернатор региона Василий Орлов, заместитель командующего Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев и начальник ДВОКУ генерал-майор Владимир Грызлов. После прямого включения с полигона Алабино, главный судья конкурса полковник Сергей Пименков объявил шестой международный конкурс «Суворовский натиск» открытым. Он пожелал участникам честной борьбы и заверил в беспристрастном судействе.
Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Конкурс продлится две недели. На мероприятии будет уделено повышенное внимание соблюдению санитарного режима и противоэпидемических мер.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12309228@egNews

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