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Home » В Амурской области прошло учение подразделений поисково-спасательных подразделений дальней авиации

В Амурской области прошло учение подразделений поисково-спасательных подразделений дальней авиации

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 04 luglio 2020

04.07.2020 (14:12)

В Амурской области в гарнизоне Украинка прошло учение в подразделениями поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС ПДС) соединения дальней авиации.

В ходе учения были отработаны вводные по организации поисково-спасательных работ в районе аэродрома силами нештатных поисково-спасательных формирований авиационного полка.

Данное мероприятие проходило под руководством начальника ПС ПДС авиационного соединения гвардии подполковника Дмитрия Стафиевского.

По вводной были отработаны мероприятия оповещения и сбора личного состава спасательной парашютно- десантной группы и нештатного поисково- спасательного формирования.

Личный состав также отработал задачи по проведению поисково-спасательных работ с целью оказания помощи экипажу воздушного судна, условно потерпевшего бедствие с практическим выходом наземного поисково-спасательного комплекса (НПСК) в район поиска, обнаружения места бедствия и эвакуации пострадавших.

Подобные тренировки являются практическими и проводятся ежеквартально с целью поддержания натренированности авиационных спасателей в оказании помощи экипажам и пассажирам воздушных судов, потерпевших бедствие в районе ответственности авиационного полка.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12300301@egNews

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