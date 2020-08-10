В Адмиралтействе подведены итоги первого турнира по регби-7 на кубок главнокомандующего ВМФ России

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10.08.2020 (09:30)

В Адмиралтействе подведены итоги первых в истории ВМФ России соревнований на кубок главнокомандующего ВМФ по регби-7. Соревнования состоялись в Севастополе на центральном стадионе «Севастополь» и были посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами состязаний стали Главное командование Военно-Морского Флота совместно с Федерацией регби России, Фондом развития регби России в Вооружённых Силах и силовых структурах и Правительством г. Севастополь. В соревнованиях приняли участие сборные команды флотов, высших военно-морских учебных заведений, представляющие все регионы страны от Владивостока до Калининграда и от Североморска до Севастополя, а также гость турнира, команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

Как доложил главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову помощник главкома ВМФ по физической подготовке и спорту капитан 1 ранга Алексей Пивачёв, соревнования стали главным спортивным событием года в Севастополе. «Здоровая конкуренция, физическая и техническая подготовка команд показали жителям города Севастополь захватывающие, зрелищные игры и оставили незабываемые впечатления от проведённого турнира, – отметил он. – А самым напряженным оказалась финальная часть турнира. В первом полуфинале, фавориты соревнований – команда Черноморского высшего военно-морского училища, победитель соревнований на Кубок командующего Черноморским флотом 2019 года, проиграла команде Балтийского высшего военно-морского училища, которая с трудом прошла в финальную часть. Во втором полуфинале встретились команды Военного научно-учебного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища – серебреные призёры соревнований на Кубок командующего Черноморским флотом 2019 года. В ходе упорной борьбы курсанты Военно-морской академии смогли обыграть своих товарищей из Рязани и «выбить» их из финала».

По словам капитана 1 ранга Алексея Пивачёва, в борьбе за бронзовые медали встретились прошлогодние финалисты кубка командующего Черноморским флотом, сборные команды Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и Черноморского высшего военно-морского училища, последняя из которых и стала обладателем бронзовых медалей. Финал оказался ярким и зрелищным. В борьбе за первое место встретились курсанты Военного научно-учебного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия» и Балтийского высшего военно-морского училища. Победу одержали курсанты Балтийского высшего военно-морского училища и стали обладателями Первого Кубка главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7».

Главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николем Евменовым принято решение о дальнейшем развитии регби-7 в воинских частях и высших военно-морских учебных заведениях Военно-Морского Флота, а также о ежегодном проведении кубка главкома ВМФ по регби-7.

Кроме того, им поставлена задача рассмотреть возможность развития регбги-7 среди воспитанников Нахимовского военно-морского училища и Кронштадтского морского кадетского корпуса.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12306243@egNews