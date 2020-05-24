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Home » В авиационных полках Дальней авиации ВКС на Дальнем востоке и в Сибири прошел день безопасности полетов

В авиационных полках Дальней авиации ВКС на Дальнем востоке и в Сибири прошел день безопасности полетов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (03:00)

В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях прошли занятия, посвященные безопасности полетов. Командиры авиационных полков гарнизонов Дальней авиации «Украинка» и «Белая» провели с летным составом разборы авиационных инцидентов, изучили требования руководящих документов по недопущению ошибочных действий экипажей воздушных судов.

Практические занятия, посвященные безопасности полетов, проводятся в воинских частях Дальневосточного авиационного соединения Дальней авиации регулярно. Это позволяет личному составу авиационных экипажей совершенствовать знания руководящих документов, а также на практике отработать на учебных тренажерах и непосредственно на авиационной технике ТУ-95 МС и ТУ- 22 М3 правильные действия в аварийной обстановке при проведении полетов.

В летнем периоде обучения службой безопасности полетов авиационного соединения планируется проведение специальных практических занятий по безопасности полетов с авиационным персоналом, включающих в себя комплексные тренировки по оказанию помощи экипажу воздушного судна, терпящему бедствие.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293825@egNews

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