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Home » В авиационном соединении Дальней авиации готовятся к прибытию лейтенантов – выпускников ВУЗов 2020 года

В авиационном соединении Дальней авиации готовятся к прибытию лейтенантов – выпускников ВУЗов 2020 года

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 24 maggio 2020

24.05.2020 (02:00)

В войсковых частях дальневосточного соединения Дальней авиации, дислоцированных в восточном и центральном военных округах, ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов – выпускников высших военных учебных заведений 2020 года.

В дальневосточное соединение Дальней авиации в 2020 году ожидается прибытие около 100 выпускников высших военных учебных заведений из
г. Воронеж, Ростов-на-Дону, Челябинск, Санкт-Петербург.

Молодые офицеры назначены на должности инженерно-технического состава авиационных полков, а также в подразделения АСУ, связи, РТО и командные пункты авиационных полков дальневосточного авиационного соединения.

За каждым молодым офицером будет закреплен опытный наставник-куратор из числа наиболее подготовленных офицеров.

Особое внимание уделяется вводу в строй, вопросам бытового размещения
и обустройства молодых лейтенантов, а также их семей.

По окончанию обязательного карантина, молодые офицеры пройдут сборы, ознакомятся со спецификой службы в авиационных подразделениях, сдадут зачеты на допуск к самостоятельной работе на вооружении и специальной технике.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293824@egNews

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