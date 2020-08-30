domenica, Agosto 30, 2020
Breaking News

IL PAPA: IL PENSARE DI DIO NON è IL PENSARE DEL MONDO.…

KENYA, PRESUNTA CORRUZIONE FORNITURE ANTI-COVID. LEADER RELIGIOSI: ATTO IMMORALE

INCENDIO AD ALTOFONE, 400 EVACUATI. SOLIDARIETà DALL’ARCIVESCOVO DI MONREALE

SUDAN. MONSIGNOR TOMBE, SUL NILO INCORAGGIANTI LE PAROLE DEL PAPA

OGGI LA GIORNATA ONU PER LE VITTIME DELLE SPARIZIONI FORZATE

CHIESA DEL CROTONESE E ASSOCIAZIONI UNITE CONTRO L’NDRANGHETA

MUSEI VATICANI. LA BELLEZZA CI UNISCE #65

SULTANATE PRODUCES 47,000 TONS OF RED MEAT, 101,000 TONS OF FRESH MILK,…

ON THE RESIGNATION OF PRIME MINISTER OF JAPAN SHINZO ABE

ON THE RESIGNATION OF PRIME MINISTER OF JAPAN SHINZO ABE

Agenparl

В августе саперы ЗВО вывезли из Ленобласти и Петербурга более 340 взрывоопасных предметов

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020

30.08.2020 (12:30)

На территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе текущего года мобильными группами разминирования инженерно-саперного полка ЗВО было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше 340 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов инфраструктуры, частных садовых участках, и лесных массивах региона. Специалисты саперных подразделений ежедневно выполняли более 10 заявок по разминированию на территории Ленинградской области и Северной столицы.

Среди обнаруженных населением снарядов – советские и немецкие боеприпасы. Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность. Все вывезенные снаряды были утилизированы на полигоне установленным образом.  

При проведении мероприятий разминирования инженеры использовали новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311171@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More