В августе саперы ЗВО вывезли из Ленобласти и Петербурга более 340 взрывоопасных предметов

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020
30.08.2020 (12:30)
На территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в августе текущего года мобильными группами разминирования инженерно-саперного полка ЗВО было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше 340 артиллерийских снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов инфраструктуры, частных садовых участках, и лесных массивах региона. Специалисты саперных подразделений ежедневно выполняли более 10 заявок по разминированию на территории Ленинградской области и Северной столицы.
Среди обнаруженных населением снарядов – советские и немецкие боеприпасы. Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность. Все вывезенные снаряды были утилизированы на полигоне установленным образом.
При проведении мероприятий разминирования инженеры использовали новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311171@egNews