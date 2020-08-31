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Home » Высокогорные подразделения совершили горное десантирование в районе Эльбруса в рамках международных соревнований «Эльбрусское кольцо»

Высокогорные подразделения совершили горное десантирование в районе Эльбруса в рамках международных соревнований «Эльбрусское кольцо»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 31 agosto 2020
31.08.2020 (04:00)

В рамках проведения международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» военнослужащие высокогорных подразделений выполнили десантирование и совершили марш-бросок в районе горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

В ходе выполнения специальной задачи военнослужащие совершили десантирование из вертолета армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Вертолеты МИ-8 выполнили около 10 вылетов с высадкой воздушного десанта на высоте около 3,5 тыс. метров.

Подразделение в полном составе десантировалось посадочным способом из вертолета Ми-8, вышло в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки десантирования.

После чего группы совершили марш-бросок в условиях высокогорья с преодолением различных форм горного рельефа (скальные, ледовые, снежные, осыпи), отработали ориентирование в условиях высокогорья.

Всего в соревнованиях задействовано более 70 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

СПРАВОЧНО:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного и Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311252@egNews

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