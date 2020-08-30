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Home » Высокогорные подразделения замкнут кольцо вокруг Эльбруса и завершат шестидневный марш в рамках «Эльбрусского кольцо»

Высокогорные подразделения замкнут кольцо вокруг Эльбруса и завершат шестидневный марш в рамках «Эльбрусского кольцо»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020
31.08.2020 (01:30)

Завтра, 1 сентября, пять команд высокогорных подразделений России и Узбекистана замкнут кольцо вокруг горы Эльбрус и завершат шестидневный 100-й марш в рамках второго этапа международного конкурса «Эльбрусского кольцо-2020».

Во время прохождения маршрута «кольца» участники конкурса преодолели шесть перевалов и выполнили 4 спецзадания конкурса из 15. Также им предстоит выполнить специальные задачи «Преодоление ледового участка (подъем)», «Преодоление ледового участка (спуск)» и «Транспортировка пострадавшего». Возвращение участников с маршрута «Эльбрусского кольца» – в Центр горной подготовки и выживания «Терскол»– завершит второй этап конкурса.

«После преодоления ледового участка длиной 100 метров и транспортировки пострадавшего по участку горной местности (спецзадание №10, №11 и №12), команды спустятся с гор и замкнут «Эльбрусское кольцо-2020», чтобы после дня отдыха осуществить восхождение на самую высокую вершину Европы – Эльбрус (5642 метра). Это третий этап конкурса, который включает в себя три спецзадания – марш- бросок с поляны Азау к «Приюту 11» (4130 м), а уже оттуда – восхождение на Эльбрус и «Скоростной забег по маршруту поляна Азау – гора Эльбрус» – это финальное спецзадание конкурса, которое включено программу соревнований в этом году» – рассказал главный судья конкурса, заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

«По прогнозам синоптиков, погода не должна помешать восхождению, – сообщил полковник Александр Украинец, – но мы в горах, где погода часто меняется, поэтому, если во время восхождения возникнет угроза безопасности жизни участников конкурса – его регламент будет скоординирован».

СПРАВОЧНО:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного и Восточного военного округа и  Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311270@egNews

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