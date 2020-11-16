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Выпускники Пермского Политеха продают экомебель по всему миру

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 16 novembre 2020

Выпускники Пермского Политеха, супруги Мария и Артем Шеины, создали мебельную мастерскую «Сделано бобрами». Минималистичную мебель в скандинавском стиле они производят из ненужной древесины. Изделия пермяков приобретают не только в России, но и за рубежом.

Артем Шеин окончил строительный факультет Пермского Политеха, а Мария — электротехнический. Бизнес-идею супругам «подсказали» бобры, которые обитают неподалеку от их дома. Первую мебель они изготовили из деревьев, которые заточили животные. 

Затем супруги связались с городскими властями и договорились о сотрудничестве. Креативные пермяки вывозят ненужную древесину и создают минималистичную мебель в скандинавском стиле, а администрация экономит средства на транспортировке и размещении отходов.

Изделия выпускников Пермского Политеха пользуются популярностью не только в нашем регионе, но и по всему миру. За 1,5 года работы супруги Шеины отправили за рубеж более 400 посылок. По их словам, чаще всего заказы на экологичную мебель поступают из США, Канады и Великобритании, также к ним обращались и из стран Европы: Германии, Швейцарии, Великобритании и Кипра. Самый крупный заказ в за историю существования мастерской пришел из Канады — деревянное панно весом 440 кг, которое умельцы сделали из березовых бревен. 

Кроме изготовления новых изделий из дерева, супруги занимаются реставрацией деревянной мебели, а также проводят мастер-классы по созданию предметов интерьера для детей и взрослых. 

Центр поддержки экспорта Прикамья помог мастерской в сопровождении экспортных контрактов с заказчиками из Канады и Египта и проконсультировал их по сертификации продукции. Такие услуги в среднем стоят до 200-350 тыс. рублей, но супруги смогли получить их бесплатно. Благодаря материальной поддержке центра семья создала сайт на английском языке, который поможет пермякам увеличить продажи мебели в другие страны.

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/16/11002/

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