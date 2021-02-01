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Agenparl

Выпускники Пермского Политеха заняли руководящие посты в ЛУКОЙЛ-Инжиниринге

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 01 febbraio 2021

Заместителем генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — директором Филиала «ПермНИПИнефть» назначен Сергей Черепанов, его первым заместителем — Константин Андреев.

Сергей Черепанов широко известен в прикамском нефтяном сообществе. Он родился в 1976 году в Кизеле, в 1997-м окончил горно-нефтяной факультет Пермского Политеха по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», имеет степень кандидата технических наук. С 1997 года работал на инженерно-технических должностях в «ЛУКОЙЛПермнефть», «Байтек-Силур» (г. Печора, Республика Коми), «УралОйл», «Кама-Ойл» и «ЛУКОЙЛ Узбекистан» (г. Ташкент), в течение семи лет трудился заместителем генерального директора по геологии и разработке — главным геологом «ЛУКОЙ-ПЕРМЬ» (за этот период геологи Общества открыли восемь нефтегазовых месторождений и обеспечили стопроцентную успешность поисково-разведочного бурения). С октября прошлого года работал первым заместителем директора «ПермНИПИнефть». Неоднократно удостаивался корпоративных наград Компании, награжден Почетной грамотой Минэнерго РФ (2018), лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» (2019).

Константин Андреев родился в 1973 году в Кунгуре, имеет два высших образования, одно из которых получил в ПНИПУ. Около 15 лет работал на промыслах Осинского нефтяного района, прошел трудовой путь от оператора по добыче до начальника ЦДНГ № 5. С 2006 — начальник ряда отделов производственного блока «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», с 2012 — начальник управления, затем заместитель директора «ПермНИПИнефть», с 2018 — заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — директор Филиала «ВолгоградНИПИморнефть». Неоднократно удостаивался корпоративных и отраслевых наград.

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2021/02/01/11172/

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