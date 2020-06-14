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Home » Выпускникам военных ВУЗов служебное жилье на Камчатке предоставляется в день прибытия к месту прохождения службы

Выпускникам военных ВУЗов служебное жилье на Камчатке предоставляется в день прибытия к месту прохождения службы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (08:43)

На Камчатке для выпускников военных учебных заведений зарезервировано свыше 200 мест в специализированном жилом фонде по месту прохождения военной службы.

Жилой фонд подготовлен в 4 военных городках Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных Сил Тихоокеанского флота.  Это специализированный жилищный фонд, выделяемый военнослужащим для временного проживания на период прохождения военной службы в данном регионе. Жилые помещения как новые, так и из вторичного жилого фонда. Это квартиры, которые высвобождается моряками, получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства или субсидии на приобретение жилья. А также квартиры офицеров, убывших к новым местам службы.

 Командирам частей, представителям жилищных органов направлены указания о размещении прибывающих специалистов, перечни документов и бланков для быстрейшего оформления жилых помещений.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297214@egNews

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