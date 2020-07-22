Выездная комиссия РВСН продолжает работу в Ростовской области

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 22 luglio 2020

22.07.2020 (20:29)

Выездная комиссия Ракетных войск стратегического назначения продолжает работу в Ростовской области по отбору кандидатов на обучение в вузах Министерства обороны Российской Федерации.

Выездной комиссией проведено тестирование 300 абитуриентов Ростовской области.

Также в зоне ответственности выездной комиссии кандидаты на обучение в вузах Министерства обороны из Московской, Владимирской областей и Пермского края.

25 июля 2020 года начнет работу приемная комиссия Военной академии РВСН имени Петра Великого, которая проведёт отбор кандидатов среди выпускников Суворовских военных училищ.

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