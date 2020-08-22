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Agenparl

Второй женский экипаж химической разведки из России допущен к выступлению в рамках Армейских Международных игр-2020

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 22 agosto 2020
22.08.2020 (19:00)

Главной интригой международного конкурса «Безопасная среда» станет выступление двух женских экипажей из России. После сдачи зачётов на полигоне «Песочное» (Ярославская область) и выполнения всех нормативов без штрафных баллов второй женский экипаж допущен до выступления в рамках «Армейских Международных игр-2020».

Примечательно, что командир отделения курсант Кристина Турукало, возглавляющая второй экипаж, станет самой молодой участницей международного конкурса. Кристина в этом году окончила первый курс Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

 Женщинам наравне с мужчинами предстоит выполнить более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Экипаж преодолеет препятствия конкурсной трассы, примет участие в практической стрельбе, осуществит поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, пройдет огненно-штурмовую полосу.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В ходе индивидуальной гонки женщинам-военнослужащим, водителям разведывательных химических машин РХМ-4, предстоит продемонстрировать навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5500 метров.

На этапе огневой подготовки участницы должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты –  конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

В конкурсе участвуют команды Вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики.

Международный конкурс «Безопасная среда-2020» пройдет в августе с.г. на полигоне «Песочное» в период с 23 по 29 августа на границе Костромской и Ярославской областей.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12308989@egNews

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