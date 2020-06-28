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Agenparl

Всеармейский этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стартовал в Новосибирске

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 28 giugno 2020
28.06.2020 (13:20)

На полигоне Новосибирского высшего военного командного училища состоялось торжественное открытие всеармейского этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки – 2020».

В соревнованиях принимают участие 11 команд, представители от 4 округов: Центрального, Восточного, Западного, Южного, команды Северного и Черноморского флотов, военнослужащие воздушно-десантных войск, а также команда Росгвардии.

Церемония открытия началась с поднятия флага игр. На торжественном митинге перед разведчиками выступил главный судья соревнований генерал-майор Алексей Белоусов, он отметил, что конкурс проводится в шестой раз, победителям будет предоставлено право представить Вооружённые Силы России в августе на заключительном международном этапе соревнований.

“Искренне желаю честной борьбы, достойных выступлений, профессиональных успехов в дальнейшей службе на благо нашей Великой Родины”, – напутствовал участников главный судья соревнований.

В течение 10 дней разведчики проявят свое мастерство в пяти этапах конкурса, таких как «Десантирование и совершение марш-броска», «Конкурс механиков-водителей», «Тропа разведчика», «Стрельба», и «Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задач». Все этапы соревнований будут проходить на полигоне в Кольцово. В этом году, последний этап конкурса усложнили, добавив выполнение норматива «преодоление дистанции бега в ограниченное время с последующим участием в поединке по условиям Армейского рукопашного боя».

Начальник Новосибирского высшего военного командного училища полковник Сергей Марковчин рассказал о полной готовности материальной базы и техники для проведения соревнований: «Нам удалось качественно подготовить всю материальную базу, подготовить технику, вооружение, чтобы обеспечить комфортное участие в соревнованиях наших гостей. Заново подготовлена трасса для механиков водителей, полностью восстановлены все препятствия на вододроме для преодоления препятствий на плаву боевой машины пехоты. Мы ждем реально сильную, справедливую борьбу. Для нас важно, чтобы победил сильнейший, потому что сильнейший будет представлять Российскую Федерацию на международном этапе армейский игр».

Во всеармейском этапе конкурса участвуют более 150 военнослужащих.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12299436@egNews

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