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Впервые в истории проведен интеллектуальный биатлон

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 30 agosto 2020

30.08.2020 (17:28)

Шахматный турнир с боевой стрельбой впервые в истории проведен во время Международного военно-технического форума “АРМИЯ-2020”.

В состязании приняли участие более 60 человек из числа гостей и участников форума.

Интеллектуальный биатлон прошел в два этапа и включил в себя шахматную блиц-игру и выполнение нормативов из стрелкового оружия.

Особенностью соревнований стало то, что количество патронов для стрельбы каждый участник получал по результатам партии на шахматной доске в соответствии с количеством и значимостью выигранных у соперника фигур.

В финал вышли 12 человек.

В ходе соревнований развернулась настоящая битва – для того, чтобы определить победителя пришлось устроить “дуэль” по двум параллельным направлениям в стрелковой галерее.

Первое место занял представитель Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова – подполковник Максим Савельев, второе – Юрий Кукушкин, сотрудник ДОСААФ России. Бронзу завоевал майор Артём Сергеев из Военного университета.

Участники соревнований выдвинули предложение проводить Интеллектуальный биатлон не только в рамках форума “АРМИЯ-2020”, но и в межсезонье.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311224@egNews

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