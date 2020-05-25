Впервые в истории в Военно-Морском Флоте проведён онлайн-сеанс одновременной игры по шашкам, посвященный 75-летию Великой Победы

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24.05.2020 (23:00)

В рамках мероприятий празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, впервые в истории Военно-Морского Флота, Главным командованием Военно-Морского Флота проведён сеанс одновременной игры по шашкам в режиме видеоконференции. Мероприятие состоялось с личным участием Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

В роли сеансёра выступил международный гроссмейстер, трёхкратный чемпион мира по русским шашкам, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Владимир Лангин. Обеспечивал судейство соревнования, как и сеанс в шахматы, директор школы олимпийского резерва по шахматам и шашкам г. Санкт-Петербурга, Мастер спорта России, судья всероссийской категории, международный арбитр Александр Никифоров

В соревнованиях приняли участие 26 военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии, воинских частей и высших военно-морских учебных заведений, настоящие любители интеллектуальных игр, которые не спасовали перед международным гроссмейстером, трехкратным чемпионом мира по русским шашкам и были готовы «скрестить с ним шашки» за звание победителя.

На специально оборудованной площадке в здании Главного Адмиралтейства открыл соревнование Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов, сделав первый ход на главной шашечной доске Военно-Морского Флота. Обращаясь к участникам соревнований, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом напомнил, что первый в истории Военно-Морского Флота сеанс одновременной игры по шахматам в данном формате, с участием международного гроссмейстера Валерия Попова, состоялся 4 мая 2020 года, в котором приняли участие военнослужащие всех флотов и Каспийской флотилии, высших военно-морских учебных заведений и воинских частей. В результате проведённого сеанса пятерым офицерам ВМФ удалось завершить партию вничью, а также одержать одну победу над гроссмейстером.

Главнокомандующий также отметил, что проведённый сеанс по шахматам безусловно вошёл в спортивную историю Военно-Морского Флота, а уровень подготовки военных моряков высоко оценили гроссмейстер Валерий Попов и главный судья сеанса Александр Никифоров.

Адмирал Николай Евменов обратил внимание на то, что соревнования по шашкам, как и по шахматам всегда пользовались популярностью в Военно-Морском Флоте. Шашки, как и шахматы, развивают прежде всего логическое мышление, концентрацию внимания, дисциплинированность и усидчивость, а также находчивость и изобретательность при волевом и умственном напряжении, психологическую и психическую устойчивость, самостоятельность принятия решений в условиях противодействия партнера и ограниченного времени, формируют ответственность за собственные решения, а также способность управлять своими эмоциями.

Это очень важно для военных моряков в условиях, когда фактор времени находится на первом месте. Во многом, партия в шашки моделирует жизненные ситуации. Привычка искать и находить верные, часто нестандартные решения, — станет незаменимым помощником в вашей повседневной службе и в жизни в целом, сказал Главнокомандующий. Он также поздравил всех участников с открытием соревнований и пожелал им честной борьбы, красивых комбинаций и ярких эмоций от игры.

Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что соревнования по шашкам были посвящены, прежде всего, тем, кто проявил героизм и мужество в годы Великой Отечественной войны, освобождая нашу Родину и весь мир от фашизма.

Состязания по шашкам продолжались почти 5 часов и завершились, когда на Камчатке было уже за полночь.

В результате проведённого сеанса гроссмейстер Владимир Лангин одержал 26 побед из 26 возможных.

В своей речи Владимир Лангин отметил хорошую игру военных моряков, их умение логически думать и принимать быстрые и правильные решения. Кроме того, гроссмейстер отметил пять лучших офицеров: капитана 1 ранга Михаила Фролова и капитан-лейтенанта Владимира Степаненко – СФ, капитан-лейтенанта Кабира Мадифурова – ТОФ, капитана 3 ранга Антона Ваняшина – ЧФ и капитана 3 ранга Андрея Кириченко – БФ игра которых ему особенно понравилась. А счет на табло, 26:0, показывает прежде всего не уровень подготовки военнослужащих флота, а недостаточности опыта участия в подобного рода состязаниях, отметил гроссмейстер. В целях дальнейшего развития и популяризации шахмат в Военно-Морском Флоте главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым принято решение о включении соревнований по шашкам и шахматам в План спортивных мероприятий Военно-Морского Флота на 2021 год.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12293999@egNews