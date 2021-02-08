lunedì, Febbraio 8, 2021
Breaking News

HOUTHI ATTACKS IMPACTING CIVILIANS

HOUTHI ATTACKS IMPACTING CIVILIANS

FEMALE GENITAL MUTILATION IS A CRIME. NOTHING JUSTIFIES IT. NO ONE SHOULD…

PUBLIC SCHEDULE – FEBRUARY 8, 2021

EU PROVIDES EUR 20 MILLION TO PACIFIC TO SUPPORT HEALTH SECTOR RESPONSES…

STATEMENT ON THE DEATH OF SECRETARY GEORGE SHULTZ

STATEMENT ON THE DEATH OF SECRETARY GEORGE SHULTZ

STATEMENT ON THE DEATH OF SECRETARY GEORGE SHULTZ

MY VISIT TO MOSCOW AND THE FUTURE OF EU-RUSSIA RELATIONS

GOVERNO: DE MARIA (PD), ESECUTIVO E RISPOSTE ALL’EMERGENZA SANITARIA. POI DISCUSSIONE NEL…

Agenparl

Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому гиревому рывку

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021

08.02.2021 (04:20)

Во Владивостоке на базе Спортивного центра (морской и физической подготовки, г.Владивосток) ФАУ МО РФ состоялся открытый чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому гиревому рывку.

В соревновании приняли участие военнослужащие объединений, соединений и воинских частей флотского подчинения, а также курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова и Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского – всего 8 команд.

Среди атлетов развернулась серьезная борьба, поскольку победителям в весовых и возрастных категориях представляется возможность отстаивать честь Тихоокеанского флота на чемпионате Восточного Военного округа по армейскому гиревому рывку.

По итогам состязаний первое место заняла команда Приморского объединения разнородных сил «Шторм». Серебро завоевали представители сборной команды «Связист», а бронзовым призёром чемпионата стала команда соединения морской пехоты «Залп».

Все чемпионы и призёры награждены кубками, медалями и грамотами Спортивного комитета Тихоокеанского флота.

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12342876@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More