Во Владивостоке состоялся чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому гиревому рывку

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 08 febbraio 2021

08.02.2021 (04:20)

Во Владивостоке на базе Спортивного центра (морской и физической подготовки, г.Владивосток) ФАУ МО РФ состоялся открытый чемпионат Тихоокеанского флота по армейскому гиревому рывку.

В соревновании приняли участие военнослужащие объединений, соединений и воинских частей флотского подчинения, а также курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова и Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского – всего 8 команд.

Среди атлетов развернулась серьезная борьба, поскольку победителям в весовых и возрастных категориях представляется возможность отстаивать честь Тихоокеанского флота на чемпионате Восточного Военного округа по армейскому гиревому рывку.

По итогам состязаний первое место заняла команда Приморского объединения разнородных сил «Шторм». Серебро завоевали представители сборной команды «Связист», а бронзовым призёром чемпионата стала команда соединения морской пехоты «Залп».

Все чемпионы и призёры награждены кубками, медалями и грамотами Спортивного комитета Тихоокеанского флота.

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