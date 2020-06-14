domenica, Giugno 14, 2020
Breaking News

IN ROUGHER SEAS, THE EU’S OWN INTERESTS AND VALUES SHOULD BE OUR…

STATI GENERALI, BONAFEDE: FONDAMENTALE IMPEGNARCI TUTTI, QUESTA FASE DECISIVA

RECOVERY FUND, SALVINI: SONO SOLDI CHE FORSE ARRIVERANNO FRA PIÙ DI UN…

TURKSON AL CAMPO NOMADI DI CASTEL ROMANO: PER TESTIMONIARE UNA VICINANZA

CS _ SCUOLA, MINISTERO PROPORRà A REGIONI AVVIO NUOVO ANNO IL 14…

PROTESTE IN LIBANO AL CROLLO DELLA LIRA. BECHARA RAI, LA CHIESA VICINA…

STATI GENERALI, DI MAIO: NECESSARIO PENSARE ANCHE A UNA SERIA RIFORMA FISCALE

IL PAPA RINGRAZIA LE MONACHE DI CASCIA PER LE ROSE DI SANTA…

LE 94 PRIMAVERE DI SUA MAESTà ELISABETTA II

STATI GENERALI, VON DER LEYEN: RIFORME AMBIZIOSE PER SOSTENERE RIPRESA DOPO CRISI…

Agenparl
Image default
Home » Во Владивостоке прошла первая тренировка парадных расчетов к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Во Владивостоке прошла первая тренировка парадных расчетов к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020

14.06.2020 (08:29)

Перед началом тренировки военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота провели дезинфекцию улицы Светланской. К выполнению профилактических мероприятий было привлечено 4 авторазливочных станции АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ.

В тренировке парада было задействовано порядка 1500 военнослужащих, в том числе воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского Военно-морского училища, представители МВД и МЧС, которые в течении двух часов отработали слаживание в составе парадных подразделений, непосредственно в центре столицы Приморья.

Планируется, что 15 июня во Владивостоке пройдёт первая совместная ночная тренировка пешей части парада и механизированной колоны.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297211@egNews

Post collegati

Во Владивостоке прошла первая тренировка парадных расчетов к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Redazione

Выпускникам военных ВУЗов служебное жилье на Камчатке предоставляется в день прибытия к месту прохождения службы

Redazione

Сборная команда из Приморского общевойскового объединения ВВО завершила подготовку к полуфиналу конкурса военно-профессионального мастерства «Воин Мира»

Redazione

Порядка 1000 военнослужащих молодого пополнения прибыли в воинские части Приморской общевойсковой армии в ходе весеннего призыва

Redazione

На главной площади столицы Бурятии состоялась тренировка парадных расчетов войск Улан-Удэнского гарнизона

Redazione

В амурском Белогорске состоялась первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона на центральной площади города

Redazione

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More