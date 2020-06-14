Во Владивостоке прошла первая тренировка парадных расчетов к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 14 giugno 2020
14.06.2020 (08:29)
Перед началом тренировки военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Тихоокеанского флота провели дезинфекцию улицы Светланской. К выполнению профилактических мероприятий было привлечено 4 авторазливочных станции АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ.
В тренировке парада было задействовано порядка 1500 военнослужащих, в том числе воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского Военно-морского училища, представители МВД и МЧС, которые в течении двух часов отработали слаживание в составе парадных подразделений, непосредственно в центре столицы Приморья.
Планируется, что 15 июня во Владивостоке пройдёт первая совместная ночная тренировка пешей части парада и механизированной колоны.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12297211@egNews