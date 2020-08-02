domenica, Agosto 2, 2020
Breaking News

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

ON THE POSTPONEMENT OF HONG KONG’S LEGISLATIVE COUNCIL ELECTIONS

TRAVEL UPDATE

REDUCING DATA COSTS WITHOUT JEOPARDIZING GROWTH

INSIGHTS ON RACIAL AND ETHNIC HEALTH INEQUITY IN THE CONTEXT OF COVID-19

FASE 3: SQUERI (FI), DISTANZIAMENTO TRENI? GOVERNO INSEGUE VISIBILITà

LA TRISTE EREDITA’ DI “AGENTE ARANCIO” IL DISSECCANTE USATO DAGLI AMERICANI DURANTE…

GOVERNO, SALVINI: A CREARE SFIDUCIA E A DANNEGGIARE L’ITALIA È CONTE

UE-VIETNAM: FASSINO (PD), ACCORDO COMMERCIALE IN VIGORE DA OGGI, LA STRADA PER…

Agenparl

Во Владивостоке прошел первый открытый чемпионат Тихоокеанского флота по армейской тактической стрельбе из пулемёта Калашникова

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (06:31)

Во Владивостоке, на полигоне морской пехоты «Горностай» впервые проведен открытый чемпионат Тихоокеанского флота по армейской тактической стрельбе из пулемёта Калашникова.

Соревнования организовали и провели Спортивный комитет Тихоокеанского флота, Управление ФСБ России по Приморскому краю и региональная федерация армейской тактической стрельбы. Этот турнир посвящен памяти тихоокеанца капитана 2 ранга Олега Страхова, погибшего при выполнении служебных обязанностей

В течение двух дней на полигоне проходили соревнования, в которых приняли участие более пятидесяти лучших стрелков двух силовых ведомств.

Помимо ставших уже традиционными манипуляций с оружием и стрельбы из неудобных положений в нынешних соревновательных упражнениях было заложено больше динамики. Военнослужащим приходилось много перемещаться по тактическому полю и преодолевать препятствия с тяжёлым грузом, вес которого доходил до 60 кг.

По условиям турнира увеличились площади огневого поражения, добавились участки, где было необходимо вести непрерывный огонь.

Кульминацией состязаний стали ночные упражнения, которые впервые были включены в соревновательную программу. Военнослужащие использовали при стрельбе ночные прицелы и тепловизоры.

По итогам чемпионата в командном зачёте победила сборная Тихоокеанского флота. Серебряные награды завоевали представители РОСН Управления ФСБ России по Приморскому краю. Бронзовые награды также взяли тихоокеанцы.

В личном зачёте все призовые места заняли военнослужащие ТОФ.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12304984@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More