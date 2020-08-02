Во Владивостоке прошел первый открытый чемпионат Тихоокеанского флота по армейской тактической стрельбе из пулемёта Калашникова

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 02 agosto 2020

02.08.2020 (06:31)

Во Владивостоке, на полигоне морской пехоты «Горностай» впервые проведен открытый чемпионат Тихоокеанского флота по армейской тактической стрельбе из пулемёта Калашникова.

Соревнования организовали и провели Спортивный комитет Тихоокеанского флота, Управление ФСБ России по Приморскому краю и региональная федерация армейской тактической стрельбы. Этот турнир посвящен памяти тихоокеанца капитана 2 ранга Олега Страхова, погибшего при выполнении служебных обязанностей

В течение двух дней на полигоне проходили соревнования, в которых приняли участие более пятидесяти лучших стрелков двух силовых ведомств.

Помимо ставших уже традиционными манипуляций с оружием и стрельбы из неудобных положений в нынешних соревновательных упражнениях было заложено больше динамики. Военнослужащим приходилось много перемещаться по тактическому полю и преодолевать препятствия с тяжёлым грузом, вес которого доходил до 60 кг.

По условиям турнира увеличились площади огневого поражения, добавились участки, где было необходимо вести непрерывный огонь.

Кульминацией состязаний стали ночные упражнения, которые впервые были включены в соревновательную программу. Военнослужащие использовали при стрельбе ночные прицелы и тепловизоры.

По итогам чемпионата в командном зачёте победила сборная Тихоокеанского флота. Серебряные награды завоевали представители РОСН Управления ФСБ России по Приморскому краю. Бронзовые награды также взяли тихоокеанцы.

В личном зачёте все призовые места заняли военнослужащие ТОФ.

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