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Home » Воспитанница СШОР ЦСКА по легкой атлетике им. Н.А. Пономаревой стала лучшей в толкании ядра на Первенстве России

Воспитанница СШОР ЦСКА по легкой атлетике им. Н.А. Пономаревой стала лучшей в толкании ядра на Первенстве России

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 31 gennaio 2021

31.01.2021 (11:51)

В Новочебоксарске прошло Первенство России среди юношей и девушек U18 по легкой атлетике в помещении. В ходе второго соревновательного дня были выявлены лучшие в толкании ядра среди девушек.

Так, лучшей в толкании ядра с результатом 14,80 м стала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Центрального спотивного клуба Армии по легкой атлетике имени первой олимпийской чемпионки СССР Н.А. Пономаревой Мария Мудрова. Второе место заняла Арина Сорокина, показавшая результат 14,72 м. Замкнула тройку лидеров Мария Поповичева – 14,07 м.

Мария специализируется на многоборье, но параллельно толкает ядро и у нее это хорошо получается. Ей удалось выиграть Первенство Москвы и попасть в команду на Первенство России, где она показала свой лучший результат и оказалась победителем.

Соревнования в Новочебоксарске завершились в среду, 27 января.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12341597@egNews

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