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Home » Вопросы создания и использования тренажерных средств для подготовки личного состава ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2020»

Вопросы создания и использования тренажерных средств для подготовки личного состава ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (13:45)

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялся круглый стол на тему: «Создание и использование тренажерных средств для подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации».

Главной целью проведения мероприятия стали создание многофункционального программно-аппаратного комплекса средств моделирования обстановки, а также обсуждение проблем эксплуатации и сервисного обслуживания современных тренажерных систем.

По окончании обсуждения участники сформулировали предложения по развитию в Минобороны России системы учебно-тренажерных средств для подготовки личного состава.

В дискуссии приняли участие специалисты Главного командования Военно-Морского Флота, ведущие ученые научно-исследовательских институтов, специалисты исследовательских университетов и вузов Минобрнауки, а также представители конструкторских бюро и научно-производственных предприятий.

Организатором круглого стола выступает ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12310894@egNews

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