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Home » Вопросы проведения экспертизы поступающих заявок инновационных проектов в области обороны обсудили на форуме «АРМИЯ-2020»

Вопросы проведения экспертизы поступающих заявок инновационных проектов в области обороны обсудили на форуме «АРМИЯ-2020»

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 29 agosto 2020

29.08.2020 (19:48)

О первом опыте Военного инновационного технополиса «ЭРА» в проведении экспертизы поступающих заявок инновационных проектов в области обороны, проблемных вопросах и путях их решения проинформировал начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» доктор технических наук, профессор, генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Заместитель начальника отдела – начальник группы отдела (мониторинга, анализа и экспертизы инновационных технологий управления (организации инновационной деятельности) ГУНИД МО РФ, кандидат медицинских наук, А.А.Жигалов описал для собравшихся систему организации научно-технической экспертизы в ГУНИД МО РФ.

Вопросы разработки специального программного обеспечения для автоматизации процесса проведении научно-технической экспертизы и отбора инновационных, научно-технических проектов, технологий военного и двойного назначения обсудили в ходе выступления заместителя начальника НИО НИЦ Военной академии Связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного Г.С.Боголепова.

Различные подходы в задачах экспертного анализа, в т.ч. с учетом зарубежного опыта, автоматизацию этих процессов обсудили участники круглого стола в ходе дальнейших обсуждений.

В ходе обсуждений поступили некоторые предложения об усовершенствовании методик научно-технической экспертизы и доработке соответствующей регламентной базы.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12311034@egNews

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