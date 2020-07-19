Волгоградские специалисты РХБЗ ЮВО провели дезинфекцию военных объектов в Ростовской области в рамках внезапной проверки

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020

20.07.2020 (00:30)

Подразделения соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в рамках внезапной проверки боеготовности провели дезинфекцию военных объектов мотострелкового соединения в Ростовской области.

Личный состав соединения РХБЗ ЮВО был поднят по сигналу «тревога», после чего одно из подразделений совершило марш на общевойсковой полигон «Кадамовский». В полевых условиях рота РХБ защиты провела специальную обработку объектов и боевой техники подразделений мотострелковой дивизии ЮВО.

Для специальной обработки военнослужащие задействовали новейшие КДА комплексы и универсальную станцию специальной обработки УССО для аэрозольной дезинфекции транспорта и средств индивидуальной защиты. Также применили специальные автомобили АРС-14КМ и тепловые машины специальной обработки ТМС-65 для обеззараживания зданий, сооружений и прилегающей к ним территории на полигоне.

В апреле текущего года личный состав соединения РХБ защиты соединения ЮВО, в рамках противодействия распространению COVID-19, выполнял работы по дезинфекции зданий, помещений, больниц, диспансеров, вокзалов, аэропортов и прилегающей территории к ним, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302932@egNews