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Войска ЮВО приступили к контрольным занятиям в ходе внезапной проверки боеготовности

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 19 luglio 2020
20.07.2020 (00:00)

Войска и силы Южного военного округа (ЮВО) приступили к контрольным занятиям в рамках внезапной проверки боеготовности.

В проверке боеготовности задействованы около 700 подразделений соединений и частей военного округа. На 30 полигонах в регионах Северного Кавказа, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма военнослужащие демонстрируют навыки управления многотонными бронемашинами, точную стрельбу из пушек, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, выполняют нормативы по тактической и тактико-специальной подготовке.

На занятия привлечены экипажи танков Т-90, Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, БМП-3, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо», «Град» и «Ураган», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация», «Гвоздика», минометов большой мощности «Тюльпан», «Малка» и другой военной и специальной техники. Расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» на Ставрополье и Кубани выполняют одиночные и групповые электронные пуски по целям на различных дальностях.

 Контрольные занятия завершатся проведением более 70 тактических, тактико-специальных учений различного уровня и контрольных занятий.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302931@egNews

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