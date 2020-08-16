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Agenparl

Воины-спортсмены Амурского объединения ВВО одержали победу в чемпионате округа по дзюдо и самбо

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 16 agosto 2020

16.08.2020 (08:25)

Спортсмены Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа одержали победу в чемпионате округа по дзюдо и самбо. Первенство сразу по двум видам единоборств высокого окружного уровня было проведено впервые и было организовано на площадке Универсального спортивного комплекса в
г. Хабаровск.

В самбо участвовало более 90 спортсменов, в том числе 19 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Успех команды зависел от индивидуальных выступлений спортсменов, которые были поделены на категории от 52 до свыше 100 кг.

В результате сложных поединков команда общевойсковой армии, дислоцированной на территории Приамурья, вырвала победу у прошлогодних чемпионов – спортсменов объединения дислоцированного в Республике Бурятия, занявших на этот второе место. Третье место заняла команда Забайкальского общевойскового объединения округа.

В личных поединках большинство первых мест заняли амурчане. В категории 57 кг занял мастер спорта рядовой Виталий Симаков, 68 кг – мастер спорта младший сержант Артур Азатян, 74 кг – мастер спорта старший лейтенант Вадим Юсуфов, 82 кг –  мастер спорта международного класса старший сержант Самвел Казарян, до 100 кг – мастер спорта рядовой Никита Задорожный, а в категории свыше 100 кг – мастер спорта Александр Лоевец.

Все победители ближайшее время представят округ на всеармейском чемпионате ВС РФ.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12307458@egNews

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