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Home » Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора

Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, mer 11 novembre 2020
11.11.2020 (05:00)

Подразделение миротворческого соединения, совершившие перелет с аэродрома Ульяновск-Восточный в Республику Армения, совершают марш в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Марш подразделения совершают в составе штатных подразделений.

Воинским колоннам предстоит проехать более 250 километров и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Двадцать самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15 миротворческой бригады уже приземлились в Республике Армения. Самолетами было доставлено более 400 военнослужащих, материальные средства, бронетранспортеры, автомобильная и специальная техника, средства связи.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Убытие российского миротворческого контингента с аэродрома Ульяновск-Восточный осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Ил-76.

В целях контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджанской Республики и Республики Армения останавливаются на занимаемых позициях.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323978@egNews

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