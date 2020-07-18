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Home » Воинские части 150-й мотострелковой дивизии ЮВО приступили к проведению мероприятий внезапной проверки

Воинские части 150-й мотострелковой дивизии ЮВО приступили к проведению мероприятий внезапной проверки

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 18 luglio 2020

18.07.2020 (03:00)

Личный состав воинских частей 150 мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, поднят по сигналу «Боевая тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Мотострелковые и танковые подразделения выполнили мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, получили оружие, боеприпасы и вывели боевую технику в район формирования колонн.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12302545@egNews

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