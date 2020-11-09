Воздушный бой провели экипажи армейской авиации ВВО

(AGENPARL) – MOSCOW, lun 09 novembre 2020
09.11.2020 (07:54)
Экипажи армейской авиации Восточного военного округа отработали сложные элементы воздушного боя с прикрытием наземных сил и средств от ударов с воздуха.
Ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ “Терминатор” выполнили плановые полёты, в ходе которых исполнили наиболее сложные элементы воздушного боя: маневрирование на позиции условного противника, резкий набор высоты для ухода от средств противовоздушной обороны и поочередные электронные пуски неуправляемыми авиационными снарядами с минимальными временными интервалами.
Экипажи для выполнения задач использовали весь диапазон высот и скоростей. Летный состав армейской авиации работая в парах, повысили боевую эффективность применения воздушных машин, а также точность поражения наземных целей.
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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12323557@egNews