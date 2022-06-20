Возбуждено уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками платформы газодобывающей вышки в Черном море

(AGENPARL) – MOSCOW lun 20 giugno 2022

В Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями вооруженных формирований Украины платформы газодобывающей вышки, расположенной в акватории Черного моря.

По данным следствия, 20 июня 2022 года военнослужащие ВСУ произвели прицельный обстрел из вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, платформы газодобывающей вышки государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз» Одесского месторождения, расположенной в акватории Черного моря.

В результате указанного обстрела на платформе газодобывающей вышки произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, а семеро пропали без вести.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению.

Fonte/Source: https://sledcom.ru/news/item/1699030/