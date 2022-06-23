Возбуждено уголовное дело в отношении украинского офицера-артиллериста, отдававшего приказы обстреливать гражданские объекты

(AGENPARL) – MOSCOW gio 23 giugno 2022

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении командира батареи 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба Вооруженных сил Украины (войсковая часть А-4053) лейтенанта Романа Панченко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Установлено, что в мае 2022 года Панченко в нарушение требований Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительных протоколов к ней, запрещающих принимать меры, способные привести к уничтожению гражданских лиц, не принимающих участия в вооруженном конфликте и боевых действиях, неоднократно отдавал приказы подчиненным военнослужащим осуществлять из артиллерийских орудий обстрелы бронебойными подкалиберными, осколочно-фугасными, а также кумулятивными снарядами жилых домов и мест общего пользования (гостиниц, магазинов, мест отдыха) в городе Северодонецке Луганской Народной Республики, а также близлежащих населенных пунктах. Все обстрелы велись с обязательным использованием корректировщика огня.

В результате указанных действий произошли разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры, в том числе гостиницы, городского спортивного комплекса, детского сада, медицинского учреждения, а также домовладений граждан, расположенных на улицах Лисичанской и Донецкой в городе Северодонецке. Повреждение указанных объектов недвижимости не было обусловлено военной необходимостью.

В ходе допроса Панченко пояснил, что знал о том, что в городе Северодонецке находится более двух тысяч мирных граждан. Учитывая, что огонь велся с закрытой позиции и на большое расстояние, он допускал, что в результате обстрелов, производимых его подчиненными, могли пострадать люди, не принимающие участия в боевых действиях и вооруженном конфликте.

Установлены свидетели, и в ближайшее время с ними начнутся следственные действия.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Fonte/Source: https://sledcom.ru/news/item/1700114/