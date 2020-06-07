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Военный оркестр штаба Балтийского флота готовится к параду Победы

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 07 giugno 2020

07.06.2020 (19:00)

Военные музыканты Балтийского флота приступили к подготовке праздничной концертной программы, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В репертуар оркестра штаба Балтийского флота включены марши, которые звучали на Параде Победы в 1945-м году, а также готовятся новые современные музыкальные композиции. Сейчас оркестр репетирует каждый день. Творческий коллектив будет обеспечивать музыкальную составляющую предстоящих праздничных мероприятий.

Военный оркестр в составе 40 музыкантов под управлением военного дирижера подполковника Романа Иванова обеспечит музыкальное сопровождение военного парада, в том числе выноса Знамени Победы, приветствия командующего парадом, марша пеших и механизированных колонн, воздушной части военного парада.

Прохождение войск 24 июня начнется исполнением марша Альберта Арутюнова «Победа», а завершится парад легендарным творением автора-исполнителя Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал», «Нам нужна одна Победа».

Во время парада военные музыканты исполнят более 45 мелодий военных лет в маршевом варианте.

Символично, что парад войск Калининградского гарнизона начнется под незабываемую мелодию песни «Священная война» и завершится прохождением оркестра под всенародную мелодию из песни «День Победы».

Наряду с традиционными маршевыми произведениями будут исполнены мелодии известных песен времен Великой Отечественной войны, адаптированных к торжественному прохождению парадных расчетов.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12296315@egNews

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